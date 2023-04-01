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Kars Nisan ayında beyaza büründü

Kars'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle etraf beyaza büründü. Kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 09:45
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Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Kars Nisan ayında beyaza büründü
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İHA'nın haberine göre, Kars, Nisan ayında kışı yaşıyor. Beyaza bürünen şehir havadan görüntülendi. Kars’ta gece etkili olan kar yağışı etrafı yeniden beyaza bürürken, kar kalınlığı ise yüksek kesimlerde 25 santimetreyi geçti. 

Kars'ta etkili olan soğuk ve yağmurlu hava, yerini kar yağışına bıraktı. Gece başlayan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşları şaşırtırken, kar ve tipi çok sayıda köy yolunu da ulaşıma kapattı.

Kars’a karın Nisan 1 şakası olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Bugün 1 Nisan 2023 Nisan 1 şakası olsa gerek, Kars yine bembeyaz, beyaz gelinliğini giydi. Güne karla uyandık” dedi.

Kars’ta kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da hissedilir bir şekilde düştü. 25 santim karın bulunduğu ilde hava sıcaklığı gece eksi 9, sabah saatlerinde ise eksi 4 derece olarak ölçüldü.

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