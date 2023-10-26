Kars'ta park halindeki halk otobüsü alev alev yandı; o anlar kamerada

Kars'ın Susuz İlçe Belediyesine ait garajdaki halk otobüsü, alev alarak yandı. Otobüsün alev alev yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAYNAK: DHA
Kars'ta park halindeki halk otobüsü alev alev yandı; o anlar kamerada

Olay, saat 17.00 sıralarında Susuz ilçesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki garajda meydana geldi. Susuz Belediyesine ait atıl durumdaki halk otobüsü, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otobüs ise tamamen yandı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, otobüsün yandığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, "Araç garajımızda bulunan atıl durumdaki otobüsün aniden yandığını fark ettik. Yangına itfaiye ekiplerimiz müdahale etti ancak otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor" dedi.

karsta-park-halindeki-halk-otobusu-alev-alev-yandi-o-anlar-kamerada-2481-dhaphoto1.jpg

karsta-park-halindeki-halk-otobusu-alev-alev-yandi-o-anlar-kamerada-2481-dhaphoto2.jpg

karsta-park-halindeki-halk-otobusu-alev-alev-yandi-o-anlar-kamerada-2481-dhaphoto3.jpg

karsta-park-halindeki-halk-otobusu-alev-alev-yandi-o-anlar-kamerada-2481-dhaphoto4.jpg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı Dünya
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık Dünya
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı Dünya
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi Dünya
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın... Siyaset
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın...
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı Yaşam
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı
Dilan Polat arabasını satışa çıkardı... Paralar suyunu çekince internette ilan verdi! Gündem
Dilan Polat arabasını satışa çıkardı... Paralar suyunu çekince internette ilan verdi!