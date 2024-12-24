Kars’ta polis ekipleri kapı kapı dolaştı zehirlenmeye karşı uyardı!

Kaynak: İHA
Kars’ta polis ekipleri kapı kapı dolaştı zehirlenmeye karşı uyardı!

Kars'ta kış mevsiminin gelmesiyle sobadan kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı polis ekipleri, vatandaşları bilinçlendirmek için kapı kapı dolaştı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce havaların soğumasından dolayı soba kullanımının fazla olduğu Bülbül Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Yusuf Paşa Mahallesi ve Kaleiçi Mahallesinde ikametgahların kapılarına karbonmonoksit zehirlenmesine karşı bilgilendirici broşürler bıraktı.

Broşürlerde, özellikle soba ve şofben kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı bir şekilde anlatıldı. Polis, karbonmonoksit zehirlenmesinin sinsi ve ölümcül bir tehlike olduğunu hatırlatıldığı broşürlerde şu ifadelere yer verdi.

" Soba ve baca temizliğinin düzenli olarak yapılması, Sobaların uygun şekilde yakılması ve gece yatarken tamamen söndürülmesi, Şofbenlerin güvenli bir şekilde monte edilmesi ve periyodik bakımlarının yapılması, Kapalı alanlarda kömür, odun veya diğer yakıtların dikkatli bir şekilde kullanılması."

aw356392-01.jpg

Polis ekipleri, bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra vatandaşlarla sohbet ederek sorularını yanıtladı ve şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini hatırlattı.

Polis, karbonmonoksit gazının kokusuz ve renksiz olması nedeniyle fark edilmesinin zor olduğunu belirterek, küçük tedbirlerin hayat kurtarabileceğinin altını çizdi. Dağıtılan broşürlerde ayrıca karbonmonoksit dedektörlerinin kullanılması tavsiye edildi.

aw356392-02.jpg​​​​​​​

Vatandaşlar bilgilendirme çalışmalarından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, polisin halk sağlığı için yaptığı bu tür çalışmaların devam etmesini istedi. Öte yandan polis ekipleri kış boyunca bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceklerini ve karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek için tüm vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

aw356392-03.jpg

Son Haberler
Galatasaray’ın tek rakibi PSG
Galatasaray’ın tek rakibi PSG
Telefonlar akıllı uykular kalitesiz! İşin uzmanları anlatıyor...
Telefonlar akıllı uykular kalitesiz! İşin uzmanları anlatıyor...
Bu kez Eskişehir’de görüldü: Aracın etrafında aldırış etmeden dolaştı
Bu kez Eskişehir’de görüldü: Aracın etrafında aldırış etmeden dolaştı
Devlet okulunda skandal görüntüler! Çocukları kullanarak kripto para reklamı yaptı
Devlet okulunda skandal görüntüler! Çocukları kullanarak kripto para reklamı yaptı
Brent petrolde son durum ne? İşte güncel fiyatlar... (24 Aralık 2024)
Brent petrolde son durum ne? İşte güncel fiyatlar... (24 Aralık 2024)