Kars’ta polisten sahte para uyarısı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hareketlenen hayvan pazarlarında satıcıları sahte para konusunda uyardı.

Satıcıları yankesicilere ve dolandırıcılara karşı uyaran ekipler, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edilebileceğini uygulamalı olarak anlattı.

KOM ekiplerince ayrıca Hayvan Pazarı'nda vatandaşlara sahte para konularıyla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılarak el broşürleri dağıtıldı.