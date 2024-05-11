Kars’ta şüpheli valiz patlatıldı

Kaynak: İHA
Kars’ta şüpheli valiz patlatıldı
İzmir'in Yusufpaşa Mahallesi'nde yaşanan şüpheli valiz vakası, bölge sakinlerini harekete geçirdi.

Millet Sokak'ta bir apartmanın önünde unutulan valizi fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi ve güvenlik önlemleri kapsamında cadde trafiğe kapatıldı.

Bomba imha uzmanları da derhal olay yerine sevk edildi. Özel koruyucu kıyafetler içindeki bomba imha uzmanı, şüpheli valizin yanına yaklaştı.

Uzman, valize fünye yerleştirip güvenli bir mesafeye çekildikten sonra, çevredeki vatandaşlar da güvenlikleri için uzaklaştırıldı. Emniyet şeridi çekilerek çevre güvenliği sağlandıktan sonra valiz kontrollü bir şekilde patlatıldı. Büyük bir gerginliğe neden olan valizin içinden kıyafetlerin çıkması herkesi rahatlattı. Polis, olayın ardından kısa süre önce kapattığı sokağı tekrar yaya ve araç trafiğine açtı ve bölgeden ayrıldı.

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