Kars'ta trafik kazası

Kaynak: İHA
Kars'ta trafik kazası
Kars'ta Ani kavşağında meydana gelen trafik kazasında 4 vatandaş yaralandı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kars-Ani karayolu Ani kavşağında meydana gelen kaza çevre yolundan Erzurum istikametine seyir halindeki otomobil, Kars’tan Ani istikametine seyir halindeki otomobille çarpışması sonucunda oluştu.

Feci kazada otomobillerden birisi yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri karayolunu ulaşıma kapatırken araçlarda sıkışan vatandaşlar AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerlerden çıkarılarak sağlık ekiplerini teslim edildi.

Kazada yaralanan H.T., N.P., E.G. ve E.P. ilk tedavileri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

aw145792-01.jpg

aw145792-02.jpg

aw145792-03.jpg

aw145792-04.jpg

Son Haberler
Rahmi Koç, Ali Koç ve Hasan Arat'ın yediği gizli yemeğin perde arkasını Şansal Büyüka açıkladı Spor
Rahmi Koç, Ali Koç ve Hasan Arat'ın yediği gizli yemeğin perde arkasını Şansal Büyüka açıkladı
Erdoğan yargıdaki krizi yine yeni anayasaya bağladı Gündem
Erdoğan yargıdaki krizi yine yeni anayasaya bağladı
Yangın sonrası üretim tesisi kullanılmaz hale geldi Yerel Haberler
Yangın sonrası üretim tesisi kullanılmaz hale geldi
Timsahın midesinden çıkanları görenler gözlerine inanamadı Dünya
Timsahın midesinden çıkanları görenler gözlerine inanamadı
Samsun'da kadın cinayeti zanlısı adliyeye sevk edildi Gündem
Samsun'da kadın cinayeti zanlısı adliyeye sevk edildi
Milas’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Yerel Haberler
Milas’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Ebu Ubeyde Anadolu İmam Hatip Lisesi yetkilisinin depremle ilgili skandal sözler söylediği iddia edildi Gündem
Ebu Ubeyde Anadolu İmam Hatip Lisesi yetkilisinin depremle ilgili skandal sözler söylediği iddia edildi