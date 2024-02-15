Kars’ta uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İHA
Kars’ta uyuşturucu ele geçirildi
Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars’ta polis ekipleri, kent merkezinde bulunan 1 adrese operasyon düzenledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 20 parça halinde toplam 112,41 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli A.T. hakkında “TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

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