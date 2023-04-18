Kars’ta uyuşturucu satıcılarına 'şafak' baskını

Kars’ta uyuşturucu madde satıcılarına yönelik ‘şafak’ operasyonu düzenlendi.

Kars’ta uyuşturucu satıcılarına 'şafak' baskını

İHA'nın haberine göre, Kars’ta NARKOTİK timleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik ‘şafak’ operasyonu düzenledi. Operasyonda uyuşturucu tacirlerinin üzerinden çıkan kalem şeklindeki suikast silahı ise pes dedirtti.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Kars’ta pazar bulamayan ve Kars’ı geçiş güzergahı olarak kullanan uyuşturucu tacirlerine yönelik NARKOTİK timlerince, Kars merkezli Kağızman ve Sarıkamış’ta son 1 hafta içerisinde peş peşe düzenlenen operasyonlarda, 616,90 gram metamfetamin, 29,62 gram esrar, 7 sentetik ecza hap, 5 kök Hint Keneviri, 4,90 gram Bonzai, 0,26 gram Afyon Sakızı, 1 Hassas Terazi, 1 rulo halinde alüminyum folyo, 14 cam aparat, 9 ruhsatsız tabanca, 1 suikast silahı, 3 ruhsatsız av tüfeği, 11 şarjör, 65 tabanca fişeği ve 21 av fişeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Ele geçirilen silahlarda 1’nin kalem şeklinde suikast silahı olması ise polisi şaşırttı.

TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçu çerçevesinde Sokak Satıcıları (Torbacı) olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Kars Merkezi ile birlikte Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan A.D. (67), E.S. (28), H.T. (31), M.K. (24), M.Ö. (21), S.D. (29) ve Ş.A. (25) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen toplam 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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