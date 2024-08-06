Kars'ta yağmurlar sonrası dev mantarlar köylülerin yüzünü güldürdü

Kilolarca ağırlığındaki mantarları toplayan köylüler, bu nadir görüntüyü cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Yağışlardan sonra yaylada yetişen dev mantarları toplayan köylüler, mantarları şapka gibi başlarına koyarak eğlenceli anlar yaşadı. "Bu benim mantar fötrüm, tanesi yarım kilo" gibi ifadelerle mantarların büyüklüğünü vurgulayan köylüler, görüntülerde mantarları Berkan’ın kafasından büyük olarak nitelendirdi.

Mantarları topladıktan sonra poşetlere koyan köylüler, bu dev mantarları evlerine götürerek hasatlarını tamamladı. Mantarların bu boyutları, köylülerin hem yüzünü güldürdü hem de bölgede ilgi odağı oldu.