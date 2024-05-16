Kars'ta yoldan çıkan kamyonet çamura saplandı

Kars-Ani güzergahında yoğun yağmurdan dolayı kayganlaşan kara yolunda trafik kazası meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 24 AAT 899 plakalı süt toplama kamyoneti, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Yol kenarına savrulan kamyonet sürücüsü yaralandı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralı daha sonra Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.