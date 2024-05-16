Kars'ta yoldan çıkan kamyonet çamura saplandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kars'ta yoldan çıkan kamyonet çamura saplandı
Kars’ta yoldan çıkan kamyonetin şarampole uçarak çamura saplanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kars-Ani güzergahında yoğun yağmurdan dolayı kayganlaşan kara yolunda trafik kazası meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 24 AAT 899 plakalı süt toplama kamyoneti, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Yol kenarına savrulan kamyonet sürücüsü yaralandı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralı daha sonra Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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