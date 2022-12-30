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Kars'taki Lavaş Gölü soğuk havanın etkisiyle dondu

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Lavaş Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 18:37
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Kars'taki Lavaş Gölü soğuktan etkisiyle dondu

Kars'taki Lavaş Gölü soğuk havanın etkisiyle dondu
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Potansiyel doğal sit alanı kapsamında bulunan Cumhurbaşkanlığı kararıyla kesin korunacak hassas alan olarak tescillenen Lavaş Gölü, dondurucu soğuklardan etkilendi.

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle kentteki bir çok sulak alan donmaya başladı.

Kars-Ardahan sınırları arasında yer alan Çıldır Gölü yanında bulunan Lavaş Gölü, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle büyük bölümü dondu.

Buzla kaplanan göl, drone ile havadan görüntülendi. (AA)

 

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