Kart borçlarında flaş detay. Resmen açıklandı

Bireysel kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı Haziran'da zirve seviyeleri gördü.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verileri kapsamında haziranda kart borcunu ödememiş kişi sayısı 16 bin 791 kişi artış gösterdi. Bu artış son dönemin en yüksek artışlarından biri oldu.

Veriler kapsamında haziranda bireysel kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı 142 bin 28 ile zirveyi gördü.

2024’ün ilk 6 ayında bireysel kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı 744 bin 632 olarak kaydedildi. 2023’ün aynı döneminde bu sayı 413 bin 948 olmuştu.

Bireysel kredi borcunu ödememiş gerçek kişi sayısında ise haziranda gerileme yaşandı. Veriler kapsamında, haziranda kredi borcunu ödememiş kişi sayısı 136 bin 244'ten 118 bin 855'e indi.

2024’ün ilk 6 ayında bireysel kredi borcunu ödemeyen kişi sayısı 686 bin 957 olarak kaydedildi.