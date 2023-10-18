Kart borcu olan herkesten bu para kesilecek. Kredi kartlarında flaş karar



Seçimlerin ardından ‘Nas’ ekonomisinden vazgeçilerek ‘Ortodoks’ ekonomi sistemine geçilmesi ve Hazine Bakanlığına Mehmet Şimşek, Merkez Bankasının başına da Hafize Gaye Erkan’ın geçmesi ile ekonomi alanında atılan adımlar devam ediyor.

Bankaların işletmelere uzun süredir uygulamakta olduğu 0.49-0.79 aralığındaki kredi kartı komisyonları geçtiğimiz hafta itibarıyla yüzde 3.5’e çıkarıldı.

Politika faizleriyle birlikte bankaların mevduat ve kredi faizlerini de rekor seviyeye çekmesi pos cihazı komisyonlarında 6 kata varan artışa gidilmesi esnafları adeta çileden çıkardı.

Alınan kararın uygulama talimatı bu hafta itibarıyla birçok işletmeye aktarılırken, bankalar ile olan anlaşmalarda rekor iptal talebi yaşanıyor.

Yeni komisyon oranı ile kazançlarında büyük bir kesintiye gidileceğini belirten işletme sahipleri, söz konusu değişikliklerin ardından ya ürün mal ve hizmet bedellerine zam yapma yolunu tercih ediyor ya da kredi kartı ile alışveriş seçeneğine son veriyor.

BUNU YAPAN İŞLETMELER YÜKLÜ CEZA ALACAK

Birçok işletme, bankalar tarafından kesilen yüksek komisyon oranları nedeniyle işyerlerine havale/EFT ile alışveriş yapılmasını kolaylaştırmak adına IBAN adreslerinin kare kodunu yapıştırmakta. Bu şekilde müşteriler, para transferi ile alınan ürünün ve hizmetin bedelini işyerine aktarırken, banka söz konusu ticaretten bir komisyon alamamakta.

Uzmanlar, söz konusu hamlenin 'kayıt dışı ekonomi' olduğu uyarısında bulunurken, söz konusu kazancın vergiye yansıtılmama tehlikesi nedeniyle işyerlerinin yüklü cezalarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

KART BORCU OLAN HERKESTEN BU PARA KESİLECEK

Beklentilerin gerçekleşmesi ve TCMB'nin 500 baz puanlık faiz artışına giderek politika faizlerini yüzde 30'a yükseltmesi halinde 1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla geçerli olacak kredi kartı akdi faizleri yüzde 3.71'e yükselecek.

Bunun yanı sıra bankaların sunduğu bir diğer kredili ürün olan Kredili Mevduat Hesabı (KMH) ve nakit avans işlemleri için tahsil edilecek aylık faiz tutarı ise yüzde 4.47 olacak.

1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla geçerli olacak kredi kartı akdi faizleri yüzde 3.71'e yükselecek.