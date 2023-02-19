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Kartal Belediyesi Hatay’da afet koordinasyon çadırı kurdu   

Kartal Belediyesi, Hatay Antakya’da oluşturulan Kartal Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi için çadırların kurulumunu tamamladı. Burada toplanan çadır ve diğer tüm yardım malzemeleri, Kartal Belediyesi ekipleri tarafından depremden etkilenen ilçe ve köylere ulaştırılıyor.   

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 16:43
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Kartal Belediyesi Hatay’da afet koordinasyon çadırı kurdu   

Kartal Belediyesi Hatay’da afet koordinasyon çadırı kurdu   
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatı ile afet bölgelerine yardım ulaştırmak için harekete geçen Kartal Belediyesi’ne bağlı ekipler, belediyenin Hatay Antakya’da kurduğu ve yardımların toplandığı bir üs olarak kullanılmaya başlanan Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki çadırların kurulumunu tamamladı. 

Kartal’da toplanan yardım malzemelerinden, çadır, ısıtıcı, battaniye, kıyafet, yatak ve gıda gibi öncelikli ihtiyaçlar, tırlarla 800 metre büyüklüğündeki alana kurulan Afet Koordinasyon Çadırına getiriliyor. Burada toplanan ihtiyaç malzemeleri, ekipler tarafından depremden etkilenen bölgelere götürülüyor, sonrasında kurulum ve dağıtımları gerçekleştiriliyor. 

Özellikle barınma sorununu çözmek amacıyla koordine olan Kartal Belediyesi ekipleri,  Afet Koordinasyon Çadırında toplanan çadırları, mağduriyetin yaşandığı bölgelere götürerek kurulumunu gerçekleştiriyor. 

Ekipler son olarak Hatay'ın Defne ve Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçelerine giderek çadır kurulumlarını yaptı ve bölgedeki vatandaşların barınma ihtiyaçlarını giderdi. Defne’de 20 adet çadır kuran ekipler, çadırların yanı sıra vatandaşların ısınma ihtiyacını karşılayacak ısıtıcı ve battaniyeler ile yatak, kıyafet ve gıda desteği de sağladı. 

Ekipler, depremden etkilenen ilçe ve köylere çadırları ulaştırmaya, çadırların kurulumunu gerçekleştirmeye devam ediyor. (İHA)                                 

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