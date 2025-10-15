Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, evinde ağırladığı Beşiktaş JK’yi 2-1 mağlup ederek önemli bir derbi zaferine imza attı.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçta siyah-beyazlılar, 44. dakikada Ecemnur Öztürk'ün golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı, bu skorla sonuçlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor, 54. dakikada Birgül Sadıkoğlu'nun golüyle beraberliği yakaladı.
Golden sonra da baskısını sürdüren bordo-mavililer, 57. dakikada Natalia'nın fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti. Nefes kesen mücadele Trabzonspor'un üstünlüğüyle bitti.