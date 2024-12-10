Kartal Kayra Antalyaspor maçında cezalı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kartal Kayra Antalyaspor maçında cezalı

Kayserispor'un orta saha futbolcularından Kartal Kayra Yılmaz, Antalyaspor'a karşı takımındaki yerini alamayacak.

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Kayserispor'da Kartal Kayra Yılmaz forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı forma altında bu sezon 4 sarı kart gören Kartal Kayra, cezalı duruma düştü. Daha önce oynanan Beşiktaş, Adana Demirspor ve Rizespor maçlarında sarı kart gören Kartal Kayra Yılmaz, Alanyaspor maçında da sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Statü gereği 4 sarı kart gördüğü için 1 maç ceza alan Kartal Kayra Yılmaz, bir sonraki hafta Kayseri'de oynanacak Galatasaray maçında takımındaki yerini alabilecek.

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Kartal Kayra Antalyaspor maçında cezalı

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