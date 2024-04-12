Kartal sahil yolunda zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Kartal sahil yolunda zincirleme kaza: 4 yaralı
Kartal sahil yolunda seyir halindeki 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Korkunç kaza, saat 04.00 sıralarında Kartal Orhantepe Turgut Özal Bulvarı sahil yolunda yaşandı. İddiaya göre seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Aynı istikamette ilerleyen iki araç da takla atan araca çarpmamak adına manevra yaptıkları sırada kaldırıma çarptı.

Yine kaza mahalline doğru aynı istikametten gelen bir başka araç da kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kaza neticesinde araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları titiz çalışma sonucu kurtardı. Yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma yaptı ve güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri araçları güvenli bir şekilde çekicilere teslim etti. Kaza sonrası sahil yolu tedbirli bir biçimde tek şeritten trafiğe açıldı.

aaw.jpg

bb.jpg

cc.jpg

dd.jpg

ee.jpg

Son Haberler
Son Dakika... Malatya'da deprem! Gündem
Son Dakika... Malatya'da deprem!
Dünya Bankası küresel büyüme tahminini açıkladı Ekonomi
Dünya Bankası küresel büyüme tahminini açıkladı
Akıllı telefonun şarj ömrünü uzatmak için ne yapılmalı? Teknoloji
Akıllı telefonun şarj ömrünü uzatmak için ne yapılmalı?
Sokak ortasında 10 kişi 1 transa saldırdı: ‘Abi adamı öldürdüler ya’ Gündem
Sokak ortasında 10 kişi 1 transa saldırdı: ‘Abi adamı öldürdüler ya’
'İsmail Kartal Ali Koç düşmanlarının ekmeğine yağ sürdü. Kova Livakovic' Spor
'İsmail Kartal Ali Koç düşmanlarının ekmeğine yağ sürdü. Kova Livakovic'
Kiralık otomobile yüzde 80 zam Gündem
Kiralık otomobile yüzde 80 zam