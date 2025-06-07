Kartal’a ezeli rakibinden transfer: Fener ikna edemedi, Beşiktaş teklifi sundu

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Kartal’a ezeli rakibinden transfer: Fener ikna edemedi, Beşiktaş teklifi sundu

Beşiktaş, Fenerbahçe’nin kadroda tutamadığı Osayi Samuel için oyuncunun menajeri ile görüşmelere başladı.

Takımdaki birçok mevkiye yeni transfer arayışına girişen Beşiktaş, sağ bek için tanıdık bir isme yöneldi.

Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyi kabul etmeyerek bonservisini eline alan Osayi Samuel için Kartal devreye girdi. İngiltere’den Crystale Palace ile de görüşen Nijeryalı kanat oyuncusunun menajeri ile temasa geçen Beşiktaş kurmaylarının oyuncunun şartlarını sordu.

Osayi Samuel’in 2,5 milyon euro maaş ve 1 milyon euro imza parası istediği Beşiktaş yönetimine sunuldu. Siyah-beyazlı kulübün yöneticilerin bu transfer için pazarlıklara devam ettiği ve son olarak 2 milyon euro maaş ve 500 bin euro imza parası önerdiği iddia edildi.

Osayi Samuel bu sezon Fenerabhçe ile 39 maçta 2 asiste imza attı.

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