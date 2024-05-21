Kartal'da aşırı hız yapan sürücü park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

İstanbul’un Kartal ilçesinde yer alan Turgut Özal Bulvarı’nda Pendik istikametine doğru seyir halinde olan A.C. idaresindeki otomobil, aşırı hız yapan ve araçlar arasında makas atan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile park halindeki iki araca çarptı.

Saat 00.20 sıralarında gerçekleşen kazada sürücü A.C. hafif şekilde yaralandı.

Sürücünün çarptığı otomobiller ise kullanılamaz hale geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, trafiği kontrollü şekilde ilerlemesini sağladı.

Kazaya ilişkin de inceleme başlatıldı.