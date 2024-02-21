Kartal’da çatı katında yangın paniği

Yangın sırasında çatı katında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yangın, amatör kamera tarafından havadan kaydedildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kartal Selanik Caddesi Vakfıkebir Sokak’ta meydana geldi. Çatı katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Emniyet ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak önlem aldı. İtfaiye ekipleri, yangını diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.

Yangında çatı katındaki daire kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında dairede kimsenin bulunmaması ise büyük bir şans olarak değerlendirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın anı, amatör bir kamera tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde, alevlerin yükseldiği ve itfaiye ekiplerinin çalıştığı görülüyor. Yangının çıktığı dairenin sahibi olan Kemal Kuğu, “Kayınçomun evi yandı. Derin dondurucudan yangın çıkmış. Çok üzgünüz. Zararı büyük. Allah’tan kimse yokmuş evde. İtfaiye geldi, söndürdü. Ama çok şey yandı” dedi.