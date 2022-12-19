Kartal'da beton mikseri devrildi

Levent Ö'nün kullandığı 34 ST 9013 plakalı beton mikseri, Başkomutan Caddesi'nde virajı alamayarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Bu arada beton mikserinin devrilme anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)