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Gecekonduda yangın. Mahalleli sokağa döküldü

Kartal bir gecekonduda yangın çıktı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 17:07
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Kartal'da gecekonduda yangın çıktı. Mahalleli sokağa döküldü

Gecekonduda yangın. Mahalleli sokağa döküldü
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İHA’nın haberine göre, Kartal’daki yangın saat 15.30 sıralarında Kartal Yenimahalle Yürekkayalar Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle bir gecekonduda yangın çıktı. Gecekondunun çatı kısmından yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse çıkan yangına müdahale etti.

YARALANMA VEYA CAN KAYBI YOK

Ekipler, evin içerisinde başlayan yangına müdahale etmek için kapıyı kırarak içeri girdi. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Öte yandan yangın esnasında ev sahiplerinin dışarıda olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Ali Yüksel, “Evden duman çıktığını görmüşler. Dumanın artmasıyla itfaiyeye haber vermişler. Ekipler kısa sürede geldi. Müdahale etti. Neyse ki kimse evde değilmiş” diye konuştu

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