Kartal'da polisten kaçan bıçaklı şüpheli çöp konteynerinde yakalandı

Polisin uzun süren ikna çabaları sonucunda konteynerinden çıkarılan şüpheli "Ablamı taciz ettiler" dedi, polis ise "söz veriyorum bulacağım" cevabını verdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kartal'da meydana geldi. İddiaya göre, elinde bıçak olan şüpheli sokakta yürüdüğü sırada polis ekiplerini gördü. Ekiplerden kaçan şüpheli bir çöp konteynerine saklandı. Durumu fark eden polis ekipleri, elinde bıçak bulunan ve çöp konteynerine saklanan şüpheliyi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler vatandaşları uzaklaştırdı. Polis ekipleri bir süre sonra şüpheliyi ikna ederek elindeki bıçağı aldı. Gözaltına alınan şüpheli polis otomobiline bindirilerek emniyete götürüldü.

Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, şüphelinin çöp konteynerinde saklandığı sırada polise, "ablamı taciz ettiler" dediği ve polisin de "söz veriyorum bulacağım" diyerek cevap verdiği duyuluyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.