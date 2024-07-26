Kartal'da polisten kaçan bıçaklı şüpheli çöp konteynerinde yakalandı

Kaynak: DHA
Kartal'da polisten kaçan bıçaklı şüpheli çöp konteynerinde yakalandı

Kartal'da iddiaya göre polisten kaçan bıçaklı bir şüpheli çöp konteynerine saklandı.

Polisin uzun süren ikna çabaları sonucunda konteynerinden çıkarılan şüpheli "Ablamı taciz ettiler" dedi, polis ise "söz veriyorum bulacağım" cevabını verdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kartal'da meydana geldi. İddiaya göre, elinde bıçak olan şüpheli sokakta yürüdüğü sırada polis ekiplerini gördü. Ekiplerden kaçan şüpheli bir çöp konteynerine saklandı. Durumu fark eden polis ekipleri, elinde bıçak bulunan ve çöp konteynerine saklanan şüpheliyi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler vatandaşları uzaklaştırdı. Polis ekipleri bir süre sonra şüpheliyi ikna ederek elindeki bıçağı aldı. Gözaltına alınan şüpheli polis otomobiline bindirilerek emniyete götürüldü.

Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, şüphelinin çöp konteynerinde saklandığı sırada polise, "ablamı taciz ettiler" dediği ve polisin de "söz veriyorum bulacağım" diyerek cevap verdiği duyuluyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

86211-1.jpg

86211-2.jpg

86211-3.jpg

86211.jpg

Son Haberler
Otomotiv devi fiyatları 700 bin lira birden düşürdü Otomotiv
Otomotiv devi fiyatları 700 bin lira birden düşürdü
Mudanya'da sağanak, sahil yolunu göle çevirdi Yerel Haberler
Mudanya'da sağanak, sahil yolunu göle çevirdi
Saray'dan flaş Ali Koç açıklaması Spor
Saray'dan flaş Ali Koç açıklaması
Ağrı Dağı'na tırmanma şartları belirlendi Gündem
Ağrı Dağı'na tırmanma şartları belirlendi
Bal paketleme tesisinde büyük yangın Gündem
Bal paketleme tesisinde büyük yangın
Otobüste fıstıklı baklava ve meyve suyu ikramı şaşırttı Video
Otobüste fıstıklı baklava ve meyve suyu ikramı şaşırttı