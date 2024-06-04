Kartal'da yaşlı kadın sürücü fren yerine gaza basarak dükkana daldı

Kaynak: İHA
Kartal'da yaşlı kadın sürücü fren yerine gaza basarak dükkana daldı

Kartal’da gaz ve fren pedallarını karıştıran yaşlı kadın sürücü, aracıyla bir dükkana çarptı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kartal Orhantepe Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GP 3239 plakalı otomobilin sürücüsü, kavşağı dönerken fren yerine gaza basarak yol kenarındaki dükkana daldı. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, dükkanda maddi hasar meydana geldi. Aracın dükkandan çıkarılması için çekici çağrıldı ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Dükkan sahibi Haki Deri, "Yaşlı bir hanımefendi fren yerine gaza basınca dükkanımıza daldı. Maddi hasar oluştu ama neyse ki kimse yaralanmadı. Herkese geçmiş olsun. İçeride sadece oğlum vardı, ona da bir şey olmadı, çok şükür," diye konuştu.

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