Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciası davasında üçüncü duruşmaı yarın başlıyor.
20’si tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davaya, yarın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
SAVUNMALAR YAPILACAK
Yarın taraflar, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapacak.
Mahkeme Başkanı, geçtiğimiz duruşmada, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanık Mehmet Salun’un tutuklanmasına karar vermişti.