Kartalkaya’da eşi ve kızını kaybetmişti! "Böyle Gittik, Dönemedik" notu ile acısını paylaştı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınında eşi ve kızını kaybeden Hilmi Altın, sosyal medya üzerinden "Böyle gittik, dönemedik" paylaşımı yaparak, yangının sorumlularının cezalandırılmasını talep etti.

Bolu Grand Kartal Otel'de çıkan yangında eşi Kübra ve 9 yaşındaki kızı Alya'yı kaybeden Hilmi Altın, sosyal medya hesabından "Böyle gittik, dönemedik" paylaşımı yaparak sorumluların cezalandırılmasını ve adaletin sağlanmasını istedi.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen yangının acıları devam ediyor. 78 kişiye mezar olan onlarca kişinin de ağır yaralandığı otel yangınında 3 kişilik Manisalı Altın ailesinden geriye kalan Baba Hilmi Altın sosyal medya hesabından bu sefer de Kartalkaya'ya tatile giderken yolda çektikleri mutluluk dolu bir videoyu paylaştı. Videonun altına "Böyle gittik, dönemedik" paylaşımı yapan acılı baba Hilmi Altın sorumluların cezalandırılmasını ve adaletin sağlanmasını istedi. Baba Hilmi Altın'ın şehir dışında olduğu ve dava dosyalarını okuduğu öğrenilirken, ilk mahkemenin görülmesinin ardından açıklama yapacağı bildirildi. Kübra Altın ve kızı Alya Altın Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verilmişti.

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