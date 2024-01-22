Meksika’nın kuzeyindeki Sonora eyaletinin başkenti Hermosillo’da bir otoyolda güvenlik güçleri ve kartel üyeleri arasında çatışma yaşandı. Sinaloa karteline bağlı Los Cazadores çetesinin üyeleri, tutuklanan kartel tetikçisi Jesus Humberto’nun oğlu Carlos Humberto'yu kurtarmak için güvenlik güçlerine silahlı saldırı düzenledi.

Sonora Eyalet Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçleri ve çete arasında çıkan çatışmada 12 kartel üyesinin etkisiz hale getirdiği, 2 güvenlik gücünün ise yaralandığı aktarıldı. Hastaneye kaldırılan güvenlik güçlerinin durumunun stabil olduğu ifade edilen açıklamada, çatışmada yaralanan en az 7 kartel üyesinin olay yerinden kaçmayı başardığı dile getirildi.

Çatışmadan sonra güvenlik güçleri kartele ait 21 ağır silah, mühimmat, kurşungeçirmez yelek ve 6 araç ele geçirdi.