Kartepe'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, İbrikdere Mahallesi D-100 Karayolu'nda, Sakarya yönüne doğru ilerleyen yolda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, H.T.'nin kullandığı 81 AR 585 plakalı Toyota marka otomobil ile T.Y.'nin kontrolündeki 41 DR 595 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Toyota marka araç, bir sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. 81 AR 585 plakalı araçta bulunan sürücü H.T. ve eşi E.T. araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücü H.T. ve ağır yaralı eşi E.T.'yi araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar H.T., E.T. ve diğer bir yaralı olan Ç.Y., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.