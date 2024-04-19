Kartlı ödemelerin tutarı martta arttı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla martta yapılan ödemelerin toplam tutarı, 2023’ün aynı ayına kıyasla yüzde 126 artarak 1 trilyon 181,4 milyar TL’ye ulaştı.

Bankalararası Kart Merkezi verileri kapsamında, mart itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 121,4 milyon, banka kartı sayısı 192 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 93,3 milyon oldu.

2023’ün mart ayına göre değerlendirildiğinde kredi kartı sayısında yüzde 17, banka kartı sayısında yüzde 10 ve ön ödemeli kart sayısında yüzde 23 artış görüldü.

Toplam kart sayısı ise yıllık bazda yüzde 15 artarak 406,7 milyonu gördü.

KARTLI ÖDEMELERİN 991,8 MİLYAR TL’Sİ KREDİ KARTLARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla martta yapılan ödemelerin toplam tutarı, 2023’ün aynı ayına kıyasla yüzde 126 artışla 1 trilyon 181,4 milyar TL oldu.

Kartlı ödemelerin 991,8 milyar TL’si kredi kartlarıyla 167,8 milyar TL’si banka kartlarıyla, 21,8 milyar lirası ön ödemeli kartlarla sağlandı.

Yıllık bazda kredi kartıyla ödemelerde yüzde 138, banka kartıyla ödemelerde yüzde 71, ön ödemeli kartlarla ödemelerde yüzde 157 artış görüldü.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEMELERİN TUTARI YÜZDE 135 ARTIŞLA 355 MİLYAR TL’Yİ GÖRDÜ

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla martta yapılan toplam ödeme sayısı, 2023’ün aynı ayına oranla yüzde 25 artışla 1,45 milyarı gördü.

Sayısal olarak kartlı ödemelerin 817,7 milyonu kredi kartlarıyla sağlanırken 518,2 milyon ödemede banka kartları, 116,9 milyon ödemede ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Kredi kartlarıyla gerçekleşen ödeme sayısında yüzde 27, banka kartlarıyla ödeme sayısında yüzde 15, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerin sayısında ise yüzde 59 artış görüldü.

İnternetten kartlı ödeme sayısı ise 2023’ün aynı ayına oranla yüzde 20 artışla 219,6 milyona çıktı. İnternetten yapılan kartlı ödeme sayısının toplam ödeme sayısı içindeki payı yüzde 16 oldu.

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yıllık bazda yüzde 38 artışla 916 milyon gerçekleşti.

Temassız ödeme tutarı ise 2023’ün aynı ayına oranla yüzde 155 artışla 327,2 milyar TL oldu. Martta mağaza içi her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4'ü temassız oldu.