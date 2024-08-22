Karun kadar zengin Rahmi Koç'un 2 bin liralık saati olay oldu. Gören herkes sipariş verdi

Rahmi Koç, Türkiye'nin büyük holdinginin onursal başkanı. Ayrıca Türkiye'nin en zengin insanlarından da biri.

Koç'un kişisel servetinin 2,8 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Koyu bir Beşiktaş taraftarı da olan Koç, dün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüntülendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lugano maçı için İsviçre'ye hareket edecek olan siyah beyazlı kafileyle de tesadüfen karşı karşıya geldi.

Başkan Hasan Arat ve yöneticilerle sohbet eden Koç, futbolculara da tek tek başarı diledi.

Ancak haber ve fotoğraflar yayınlanınca bir detay sosyal medyada gündem oldu. O da Türkiye'nin en zengin ailesinin büyüğü olan Rahmi Koç'un saatiydi.

SAAT 2 BİN 600 LİRA DEĞERİNDE

Rahmi Koç'un kolundaki saat Swatch markaydı ve karun kadar zengin olmasına rağmen yalnızca 75 dolar yani 2 bin 600 lira değerinde bir mütevazi saat taktığı görüldü.

Sosyal medyada bir anda tartışma çıktı. Kimine göre Türkiye'nin zengin adamına bu saat yakışmazdı. Kimine göre ise gösteriş yapıyor gerekçesiyle övülüyordu.

İşte o saatin fotoğrafı: