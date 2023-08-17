Kasa kasa domatesi çöpe döktüler. Vatandaş ise tane tane satın alabiliyor

Bir market zincirin önünde çekilen görüntülerde, market çalışanlarının kasa kasa domatesi çöpe döktüğü ortaya çıkarken, ekonomik darboğazdaki vatandaşlar görüntülere tepki gösterdi.

Kasa kasa domatesi çöpe döktüler. Vatandaş ise tane tane satın alabiliyor

Türkiye’de ekonomik kriz vatandaşlar tarafından derinden hissediliyor. Marketlerde ve pazarlarda kilogram yerine artık gram ve tane işi dönemi başlamış durumda.

Bir taraftan bu durum yaşanırken diğer taraftan da israf ve sorumsuzca davranışların ise ardı arkası kesilmiyor. İstanbul Pendik'te bulunan bir market zincirinde çalışanların kasalar dolusu domatesi çöpe attığı görüldü.

Görüntülerdeki domateslerin tarihlerinin geçip geçmediği henüz bilinmezken, paylaşılan görüntülerde çürük olmadıkları yorumları yapıldı. Sosyal medyada defalarca paylaşılan görüntüler çok konuşulurken, market zincir çalışanlarının yaptıkları ise tepkilere neden oldu.

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