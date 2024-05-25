Kasaplar büyücülerin sırrını açıkladı. Videoda anlattıkları tüyler ürpertti

Son zamanlarda hayvanların özellikle kedilerin kuyrukları kesiliyor, derileri soyuluyor. Bu vahşete her gün dur denilse de devam ediyor.

TikTok’ta Efendi Kasap olarak bilinen bir fenomen kasap hayvanların, kedilerin neden öldürüldüğünü ve büyücülerin en çok hangi organı aldığını açıkladı.

Kasapların sürekli kürek kemiklerini kırıp çöpe attıklarını anlatan kasap videoda büyücülerin sırrını ortaya çıktı.

Video çeken kasap büyücülerin kedileri öldürdüğünü, kuyruğunu kestiğini, ve kasaplardan kürek kemiği aldığını anlattı.

Videoda kasap şunları dedi:

Hanımlar beyler bu gördüğünüz dana ön koldan çıkan kürek kemiği, bu kuzu ön koldan çıkan kürek kemiği bu da tavukta bulunan kürek kemiği. Evet birbirinin tıpatıp aynısı 3 kemik. Aralarında sadece boyut farkı var. Fakat Konumuz bu değil. Esasında bu videoyu yapıp yapmamak Konusunda çok kararsız kaldım. Biraz klişe olacak ama inanın mesaj kutum bu soruyla dolu. Bu kadar çok soru varsa cevabına da ihtiyaç vardır diye düşünerek videoyu hazırladım.

Efendim bazen haberlerde böyle işte kolu bacağı kesilmiş kuyruğu kesilmiş kediler köpekler görürsünüz ve dersiniz ki ya bu nasıl bir canilik yani insan neden hayvana bu eziyeti yapar ki.

Evet bunu yapan insanlar çok cani insan. Hatta insan bile değiller ama bunu yapmalarında ki amaç maalesef şu büyü denen saçmalık. Bu kürek kemiklerini bizden büyü yapmak için istiyorlar.

Para teklif ediyorlar hatta akşamları bizim çöplerimizi karıştırıyorlar. Işte biz de bu apık sapık tiplerin sofralarına meze olmayalım diye bu kürek kemiklerini çıkardıktan sonra kırıyoruz ki böyle saçma bir şeye sebep olmayalım. Evet keşfettiniz de gördüğünüz kürek kemiği kırma videolarının sebebi bu.

Daha sonra sosyal medya hesabından videoyu paylaşan kasap “Anlatırken biraz sinirlenmişim, idare edin ☺️..Bu arada “büyü denen saçmalık” cümlesinde, büyü yapmanın saçmalığından bahsediyorum..Yoksa inançlara saygısızlık olarak addetmeyin lütfen..” ifadelerini kullandı.