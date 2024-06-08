Kasaplarda hastalıklı etler ele geçirildi. Halka yedireceklerdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kasaplarda hastalıklı etler ele geçirildi. Halka yedireceklerdi

Adıyaman’da faaliyet gösteren bazı kasaplarda tüberkülozlu etler zabıta ekipleri tarafından ele geçirilerek inceleme sonrası imha edildi.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde faaliyet gösteren bazı kasaplarda kaçak kesim yapıldığına dair bilgi alarak harekete geçti.

Denetimlere başlayan ekipler, 3 farklı kasapta toplam 650 kilogram kaçak et tespit ederken, etler bir soğuk hava deposuna götürülerek muhafaza altına alındı.

ETLER TÜBERKÜLOZLU ÇIKTI

Etlerden numuneler alan ekipler, daha sonra etlerde inceleme yaptı. İncelemeler sonrasında etlerde tüberküloz hastalığı tespit edildi.

ÇUKURA GÖMÜLEREK İMHA EDİLDİ

Hastalıklı etler, zabıta ekiplerinin kontrolünde soğuk hava deposundan alındı. Katı atık tesisine götürülen etler, iş makinelerinin açtığı çukura atılarak imha edildi.

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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