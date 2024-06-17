Kasapların yoğun kıyma mesaisi başladı

Elazığ'da bayramda kestirdikleri kurbanlıkları veya dağıtılan kurban etlerini pirzola, bonfile ya da kıyma olarak hazırlatmak isteyenler kasaplarda yoğunluk oluşturdu.

Kasaplar, bayram için dolaplarındaki etleri boşaltarak müşterilerin taleplerine yetişmeye çalıştı. Evlerinde kıyma makinesi bulunmayan ve etlerini kıyma yaptırmak isteyen vatandaşlar kasap dükkanlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar birkaç kilo et getirirken, bazılarının onlarca kilo eti makinede çektirdiği görüldü.

Yeni Mahalle'deki kasap Murat Kırgız, "Bu sene geçen seneye göre yoğunluk arttı. Küçükbaş hayvanların hisse fiyatları büyükbaş fiyatlarına yaklaştığı için talep yükseldi. Müşteriler kuşbaşı, kıyma ve biftek gibi çeşitler istiyor. Bir tam danayı her şekilde değerlendirmek istiyorlar. Sabahın erken saatlerinden beri yoğun çalışıyoruz. Normalde de yoğunuz, ancak Kurban Bayramı nedeniyle sabah 06:30'da başlayıp gece 23:30'a kadar çalışıyoruz" diye konuştu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Sırada bekleyen vatandaşlardan Mustafa Can, "Öncelikle tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Kemikli et ve kıyma hazırlatıp götüreceğiz. Kurbanımızı kestik, dağıtımımızı yaptık ve kalan kısmı da evimize götürmek için buraya getirdik. Kasaplarda yoğunluk var ama sağ olsunlar, işimizi hallediyorlar" ifadelerini kullandı.

Kasaba babasıyla birlikte gelen 10 yaşındaki Yusuf Mert Sarı ise, "Kurban Bayramı'ndayız. Babamla birlikte kıyma çektirmeye geldik. Herkesin bayramını kutluyorum. Gazze'deki çocukların da bayramını kutluyorum. Allah, onlara yardım etsin" şeklinde konuştu.