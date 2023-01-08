8 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Kaşarlı simit 60 liraya satılınca sosyal medya patladı. Yorumların ardı arkası kesilmedi

Kaşarlı simit 60 liraya satılınca sosyal medya patladı. Yorumların ardı arkası kesilmedi

Tek bir simitin satış fiyatı görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyada paylaşılan 60 TL'lik simite tepkiler çığ gibi büyüdü.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 09:10
Takip Et

Kaşarlı simit 60 TL'den satılmaya başladı

Kaşarlı simit 60 liraya satılınca sosyal medya patladı. Yorumların ardı arkası kesilmedi
+
Aa
-

Asgari ücrete yapılan zamların ardından etiketlere yansıyan fiyatlar da değişmeye devam ediyor.

Dar gelirli vatandaşın her sabah çay ile birlikte karnını doyurdu ekmek ve simite yapılan zamlar ise tartışma konusu olmaya ve sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor.

Yine sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf görenleri hayrete düşürdü. "Kara Fırın"da satışa çıkarılan bir simitin etiket fiyatı görenlere "yok artık" dedirtti.

İçerisinde sadece kaşar dilimlerinin bulunduğu bir simitin fiyatı 60 TL olarak belirlendi. 

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran bu fotoğrafa tepkiler çığ gibi büyüdü.

Kimi kullanıcı "Susamı bile ithal ederseniz olacağı bu!" diyerek tepki gösterirken kimisi ise "Vicdan merhamet kalmamış" yorumunda bulundu.

İŞTE DİĞER DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Talha
8.01.2023 10:06
Sizde simit yemeyin 😂😂 hak ediyoruz. Eskiden kuruş zam yapılırdı şimdi 1lira 10 lira 100 lira zam yapılıyor biz koyun gibi melül melül bakıyoruz ses yok bir koyun meler asgari ücrete zam bir koyun..  
 
Ali
8.01.2023 09:14
Desenize buda saray menüsü oldu.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
1
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
2
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
3
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿Bodrum’da ‘Cengiz’e verilen ruhsatlar iptal edildi. Cennet Koyu talana açılmıştı
4
﻿Bodrum’da ‘Cengiz’e verilen ruhsatlar iptal edildi. Cennet Koyu talana açılmıştı
﻿Bodrum’da ‘Cengiz’e verilen ruhsatlar iptal edildi. Cennet Koyu talana açılmıştı
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
5
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Maaşlardan günlük 18,59 TL kesilecek. Resmi Gazete’de yayımlandı
6
﻿Maaşlardan günlük 18,59 TL kesilecek. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿Maaşlardan günlük 18,59 TL kesilecek. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
7
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
﻿Çekmeköy'de korkunç kaza... 3 kişi ağır yaralandı 
﻿Çekmeköy'de korkunç kaza... 3 kişi ağır yaralandı 
﻿Çekmeköy'de korkunç kaza... 3 kişi ağır yaralandı 
﻿İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı
﻿İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı
﻿İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı
﻿İki otomobil çarpıştı, park halindeki 3 araç zarar gördü
﻿İki otomobil çarpıştı, park halindeki 3 araç zarar gördü
﻿İki otomobil çarpıştı, park halindeki 3 araç zarar gördü
﻿Evine gittiği arkadaşı tarafından öldürüldü
﻿Evine gittiği arkadaşı tarafından öldürüldü
﻿Evine gittiği arkadaşı tarafından öldürüldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.