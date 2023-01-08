Kaşarlı simit 60 liraya satılınca sosyal medya patladı. Yorumların ardı arkası kesilmedi

Asgari ücrete yapılan zamların ardından etiketlere yansıyan fiyatlar da değişmeye devam ediyor.

Dar gelirli vatandaşın her sabah çay ile birlikte karnını doyurdu ekmek ve simite yapılan zamlar ise tartışma konusu olmaya ve sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor.

Yine sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf görenleri hayrete düşürdü. "Kara Fırın"da satışa çıkarılan bir simitin etiket fiyatı görenlere "yok artık" dedirtti.

İçerisinde sadece kaşar dilimlerinin bulunduğu bir simitin fiyatı 60 TL olarak belirlendi.

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran bu fotoğrafa tepkiler çığ gibi büyüdü.

Kimi kullanıcı "Susamı bile ithal ederseniz olacağı bu!" diyerek tepki gösterirken kimisi ise "Vicdan merhamet kalmamış" yorumunda bulundu.

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