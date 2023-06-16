Kasası açılan TIR köprüye sıkıştı

İHA'nın haberine göre, kaza, Gebze ilçesi D100 Karayolu İstanbul İstikameti Gebze Center AVM köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 41 YK 203 plakalı Mercedes marka TIR kasasının açılmasıyla köprüye sıkıştı.

Sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. TIR'ın kasası köprüye dik şekilde takılı kalırken kaza sebebiyle trafik aksadı. Kasanın ve TIR'ın yoldan çekilmesiyle trafik akışı tekrardan normal seyrine döndü.