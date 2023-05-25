Kasıkotu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kasıkotunun faydaları dikkat çekti.

KASIKOTU NEDİR?

Karanfilgiller familyasından; Avrupa'da, Asya'da ve yurdumuzda yeti en, toprak yüzeyinde yatık olarak gelişen bir veya çok yıllık bitkilerdir. Yaprakları küçüktür ve kümeler halindedir. Hekimlikte; toprağın üstünde kalan kısımları kullanılır.

KASIKOTUNUN FAYDALARI

- Böbrek ve mesane hastalıklarını giderir.

-Fıtıkta faydalıdır.

-İdrar söktürür.

-Vücuda rahatlık verir.

-Kasık şişmelerini indirir.

-Bademcik iltihap ve şişmelerini tedavi eder.

-Sindirimi kolaylaştırıp mideyi rahatlatır.

-Yaraları temizler ve iyileştirir.

NASIL KULLANILIR?

Kasıkotundan iki kahve kaşığı demliğe konur ve üzerine 300-500 ml kaynarsu ilave edilerek 10-15 dakika demlenmesi beklenir.

Bunun için bitkinin taze topraküstü kesimleri ezilerek bir yara lapası hazırlanır ve yaralara dıştan uygulanır.

UYARI: Kasıkotu asla kaynatılmamalıdır, şayet kaynatılır (dekokt) ise birleşimindeki eteryağ türevlerini kaybeder.