Kasıkotu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk
İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kasıkotunun faydaları dikkat çekti.
KASIKOTU NEDİR?
Karanfilgiller familyasından; Avrupa'da, Asya'da ve yurdumuzda yeti en, toprak yüzeyinde yatık olarak gelişen bir veya çok yıllık bitkilerdir. Yaprakları küçüktür ve kümeler halindedir. Hekimlikte; toprağın üstünde kalan kısımları kullanılır.
KASIKOTUNUN FAYDALARI
- Böbrek ve mesane hastalıklarını giderir.
-Fıtıkta faydalıdır.
-İdrar söktürür.
-Vücuda rahatlık verir.
-Kasık şişmelerini indirir.
-Bademcik iltihap ve şişmelerini tedavi eder.
-Sindirimi kolaylaştırıp mideyi rahatlatır.
-Yaraları temizler ve iyileştirir.
NASIL KULLANILIR?
Kasıkotundan iki kahve kaşığı demliğe konur ve üzerine 300-500 ml kaynarsu ilave edilerek 10-15 dakika demlenmesi beklenir.
Bunun için bitkinin taze topraküstü kesimleri ezilerek bir yara lapası hazırlanır ve yaralara dıştan uygulanır.
UYARI: Kasıkotu asla kaynatılmamalıdır, şayet kaynatılır (dekokt) ise birleşimindeki eteryağ türevlerini kaybeder.