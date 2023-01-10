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TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre kasım ayında işsizlik yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir ayda 23 bin kişi artarak 3 milyon 576 bin kişi oldu.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 10:10
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Kasım ayı işsizlik verileri açıkladı

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı
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TÜİK’nin verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 576 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,8 iken kadınlarda %12,9 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 31 milyon 574 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık artış ile %48,6 oldu. Bu oran erkeklerde %65,7 iken kadınlarda %31,7 olarak gerçekleşti.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 17,8 OLDU

İşgücü 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 308 bin kişi artarak 35 milyon 150 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık artış ile %54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,1 kadınlarda ise %36,4 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2,6 puanlık azalış ile %17,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %14,4, kadınlarda ise %23,9 olarak tahmin edildi.

ATIL İŞGÜCÜ ARTTI

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 44,4 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,5 puanlık artış ile %20,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,3 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,9 olarak tahmin edildi.

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Kemal
10.01.2023 10:36
Yalan ekonomisi.  
 
1950
10.01.2023 10:28
Enflasyonu Düşük gösterdiniz de boyunuz mu uzadı? Şimdi işsizlik sabit kalmış? Yürü git, siz sayı saymayı yada dayak yemeyi bilmiyorsunuz, ama yine de yaranamadınız, ama okkalı maaşa devam??  
 
Faruk Yılmaz
10.01.2023 10:21
Yalan. Biz millet olarak inanmıyoruz bu kurumlara. Bize göre işsiz sayısı en az 10-13 milyon arası.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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