Kasım ayında hangi telefonlar çıkıyor? İşte yeni cihazların listesi

Akıllı telefon pazarında rekabet artarken, bu ay piyasaya çıkması beklenen akıllı telefonların listesi belli oldu.

Kasım ayında hangi telefonlar çıkıyor? İşte yeni cihazların listesi

Haber3.com'da yer alan bilgilere göre; Akıllı telefon pazarında Kasım ayında büyük bir hareketlilik olacak. Birçok firma bu ay yeni telefon modellerini çıkarıyor. Özellikle Çin merkezli markaların bu ay içerisinde birçok modelini tanıtacağı görülüyor.

İşte Kasım 2023'te çıkması beklenen bazı akıllı telefonlar:

iQOO 12 Serisi
Oppo A2
Vivo X100 Serisi
Realme GT 5 Pro
OnePlus 12
Redmi K70 Serisi
Redmi 13C ve Poco C65
Samsung Galaxy A15
Honor X50 GT
Infinix Smart 8
Tecno Spark 20 Serisi ve Spark Go 2024

2023-ilk-yarisinda-en-cok-satilan-akilli-telefonlar.jpg

Öne Çıkanlar
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Ağlama değmez Piro...
Ağlama değmez Piro...
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Son Haberler
Dakikalarca drift atan sürücü mahalleliyi bezdirdi Yaşam
Dakikalarca drift atan sürücü mahalleliyi bezdirdi
Muslera'nın kaçıracağı maçlar belli oldu. Gözler Günay Güvenç'te Spor
Muslera'nın kaçıracağı maçlar belli oldu. Gözler Günay Güvenç'te
Yeliz ne demek? Yeliz isminin anlamı nedir? Gündem
Yeliz ne demek? Yeliz isminin anlamı nedir?
Eski Bakan tiyatroya geri döndü. Siyaset sahnesinden tiyatro sahnesine Magazin
Eski Bakan tiyatroya geri döndü. Siyaset sahnesinden tiyatro sahnesine
Seyran ne demek? Seyran isminin anlamı nedir? Gündem
Seyran ne demek? Seyran isminin anlamı nedir?
Adana Demirspor'un deplasman kabusu! Sivas'ta kazanan yok. Mirza Şeker yazdı Spor
Adana Demirspor'un deplasman kabusu! Sivas'ta kazanan yok. Mirza Şeker yazdı
Tolga ne demek? Tolga isminin anlamı nedir? Gündem
Tolga ne demek? Tolga isminin anlamı nedir?