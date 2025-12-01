Bir Zamanlar Çukurova'da 'Gülten' karakteriyle ekranlara gelen genç oyuncu Selin Genç iş insanı sevgilisi Onur Alp Erol ile Budapeşte'de nikah masasına oturdu. Transparan gelinliği çok beğenildi.

GELİNLİĞİ TAM NOT ALDI

Uzun bir süredir birlikte olan çift Budapeşte'deki Türkiye Konsolosluğu'nda sadece yakınlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Sade ama transparan detaylı gelinliği sosyal medyada çok beğenildi. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından nikah pozlarını "Kasımda aşk başkadır" notuyla paylaştı.

Oyuncu paylaşımında "Şimdi heyecanla bir sonraki bölümü bekliyoruz... Resmi düğün filmi! Baskı yok - ama zaten patlamış mısırımız var!" yazdı.

SELİN GENÇ KİMDİR?

1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelen ünlü oyuncu Selin Genç, Türk oyuncu ve model. Ünlü isim baba tarafından Adanalı.

Selin Genç ortaokuldayken tiyatroya yöneldi. Liseden mezun olduktan sonra, birkaç yıl sonra mezun olduğu Şile'deki (İstanbul ilinde) Işık Üniversitesi'nin endüstri mühendisliği fakültesine kaydolmaya karar verdi.

Oyunculuğa olan ilgisinin ardından Konya'daki Selçuk Üniversitesi'nin tiyatro bölümüne girmeye karar verdi ve birkaç yıl sonra burada oyunculuk diplomasını aldı. Üniversite eğitiminin son yılında Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün yönettiği Akademi 35 Half Art House oyunculuk okulunda en iyi oyunculuk eğitimi aldı.

Selin Genç ilk tiyatro deneyimini 2016 yılında Murder Ballad adlı dizi ile yaşadı. Eğitimin ardından dizi teklifleri yağdı.

Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten Taşkın Ciğerci karakterine hayat verdi.

Genç, 2020 yılında ikinci dizi için Türkiye Gençlik Ödülleri'nde En İyi Yardımcı TV Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi.