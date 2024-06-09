Kasımpaşa Başkanı'ndan Dursun Özbek'e tepki. 'Dursun ağabey' diyerek anlattı

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Kasımpaşa Başkanı'ndan Dursun Özbek'e tepki. 'Dursun ağabey' diyerek anlattı

Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e tepki gösterdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili yaptığı açıklamada Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç'ın da adını geçirmişti.

Özbek, "Çok enteresan, Ali Koç yayında konuşmanın bir yerinde Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç'a 'Fatih kaseti koy' diye hitap edebiliyor! Demek ki eskiden gelen bir alışkanlık var, bu şekilde hitap edebilmesi için" demişti.

Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç bu sözler üzerine konuştu ve şu ifadeleri kullandı:

"Dursun ağabey, Ali Bey 'Fatih' demiyor, 'Fatih Bey' diyor. 'Kaseti koy' demiyor, 'Kaset ne oldu?' Diyor. Lütfen eksik bilgi ile benim ismimi açıklamalarınıza karıştırmayın."

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