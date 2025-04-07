Kasımpaşa - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kasımpaşa - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 30. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin, Rodrigues, Espinoza, Aytaç, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Can

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Joao Mario, Muçi, Immobile

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