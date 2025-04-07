Kasımpaşa - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 30. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.
İKİ TAKIMIN 11'LERİ
Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin, Rodrigues, Espinoza, Aytaç, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Can
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Joao Mario, Muçi, Immobile