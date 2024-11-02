Kasımpaşa Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup etti. Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kasımpaşa Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup etti. Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. İlk golü Ernest Muci ile bulan Siyah- beyazlılar skor üstünlüğünü koruyamadı. Kasımpaşa, maçın 2. yarısında bulduğu gollerle Beşiktaşı 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş, ile Kasımpaşa Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. İlk yarının uzatma dakikalarında Ernest Muci'nin attığı golle Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçti. Maçın ikinci yarısının 53. dakikada ise topla buluşan Winck golü attı. Kasımpaşa, Beşiktaş karşısında beraberliği yakaladı. Oyuna sonradan giren Aytaç Kara, 69. dakikada Kasımpaşa'yı Beşiktaş karşısında 2-1 öne geçirdi. 87. dakikada topla buluşan Mamadou Fall, Kasımpaşa'yı Beşiktaş karşısında 3-1 öne geçirdi.

Maç sona erdi ve Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

aw321209-02.jpg

aw321209-07.jpg

Son Haberler
Eski eşi boş araziye götürerek katletti! 3 yaşında çocuğu vardı
Eski eşi boş araziye götürerek katletti! 3 yaşında çocuğu vardı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına tepki
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına tepki
Mustafa Varank ölümden döndü Test aracıyla kaza yaptı
Mustafa Varank ölümden döndü Test aracıyla kaza yaptı
İsrail Beyrut’un güneyini vurdu! Ölü ve yaralılar var
İsrail Beyrut’un güneyini vurdu! Ölü ve yaralılar var
Afyonkarahisar’da 10 aracın karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var
Afyonkarahisar’da 10 aracın karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var