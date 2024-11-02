Kasımpaşa Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup etti. Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa

Beşiktaş, ile Kasımpaşa Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. İlk yarının uzatma dakikalarında Ernest Muci'nin attığı golle Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçti. Maçın ikinci yarısının 53. dakikada ise topla buluşan Winck golü attı. Kasımpaşa, Beşiktaş karşısında beraberliği yakaladı. Oyuna sonradan giren Aytaç Kara, 69. dakikada Kasımpaşa'yı Beşiktaş karşısında 2-1 öne geçirdi. 87. dakikada topla buluşan Mamadou Fall, Kasımpaşa'yı Beşiktaş karşısında 3-1 öne geçirdi.
Maç sona erdi ve Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.