Kasımpaşa cephesi kaçan galibiyete üzülüyor

Kaynak: İHA
Kasımpaşa cephesi kaçan galibiyete üzülüyor

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, Beşiktaş maçının ardından açıklamalar yaptı

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, "Bugün sahada 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Bütün hafta planlarımızı sayısal eşitlikte galibiyet üzerine yapmıştık. İki haftadır formasyon değişikliği yaparak sahaya çıkan rakibimize karşı planlarımızı yerine getirdik. Fakat 10 kişi kalan rakibe karşı oyunu tutmakta zayıf kaldık.

"BULDUĞUMUZ POZİSYONLARI ATAMADIK"

Üzgünüz. Eksik de kalsalar büyük bir takıma karşı oynuyorsunuz. Paulista’nın arkasına atılan uzun paslarla sonuçlara da gittik. Kanatlardan Can ve Ben Ouanes ile istediklerimizi yapmaya çalıştık. Bulduğumuz pozisyonları atamadığınız zaman da sonucu değiştiremiyorsunuz. Bugün sahada 2 puan bıraktık. Oyuncularımıza verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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