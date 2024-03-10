Kasımpaşa derbiyi geriden gelip kazandı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Kasımpaşa derbiyi geriden gelip kazandı
İstanbulspor karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapayan Kasımpaşa ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Kasımpaşa, İstanbulspor’u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede, Kasımpaşa’ya zaferi getiren goller 53. dakikada Nuno Da Costa ve 71. dakikada Mortadha Ben Ouanes’ten geldi. İstanbulspor’un sayısını ise Florian Loshaj kaydetti.

Kasımpaşa’nın iki golüne de asist yapan Haris Hajradinovic, bu performansıyla 13 asistle asist krallığında yerini korudu.

Sami Uğurlu yönetimindeki Kasımpaşa, ligdeki son üç maçın ardından galibiyetle tanışırken, İstanbulspor’un galibiyet özlemi sekiz maça yükseldi.

Bu galibiyetle Kasımpaşa puanını 43’e yükseltti ve İstanbulspor 13 puanla tablonun en altında kalmaya devam etti.

Kasımpaşa önümüzdeki hafta Galatasaray’ı ağırlayacak. İstanbulspor ise Pendikspor deplasmanına çıkacak.

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