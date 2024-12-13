Kasımpaşa evinde kazandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kasımpaşa evinde kazandı

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 16. haftasında Eyüpspor'u konuk eden Kasımpaşa, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı ve 3 maçlık aranın ardından galibiyet hasretine son verdi.

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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Eyüpspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi takım 2-0 kazandı.

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İlk yarısı golsüz geçilen müsabakada Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Josip Brekalo ve 82. dakikada Antonin Barak attı.

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Lacivert beyazlılar bu galibiyetle puanını 19'a yükseltti ve Süper Lig'de 8. sırada yer aldı. 26 puanda kalan Eyüpspor ise 4. basamakta bulunuyor.

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