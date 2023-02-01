Kasımpaşa evinde Giresun'a fark attı

Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, evinde Hatayspor'u ağırladı.

10. dakikada Giresunspor öne geçti. Kasımpaşa savunmasının hatalı paslaşmasında topu kapan ve ceza sahasına giren Savicevic'in sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak ters direk dibinden ağlarla buluştu: 0-1

13. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ben Ouannes, penaltı noktası önündeki Fall'a topu gönderdi. Fall'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

20. dakika Giresunspor 2. golüne yaklaştı. Savicevic'in sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte Campuzano topa kafayı vurdu, kaleci Erdem'in son anda müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe de çarpıp oyun alanına geri döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

28. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Fall ceza sahasında kaleci Onurcan Piri ile girdiği mücadele sonrasında yerde kalınca hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.

30. dakikada penaltı atışını kullanan Eysseric topu filelerle buluşturdu: 2-1

36. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Fall, Münir'e pasını attı. Münir'in penaltı noktası üzerinden vuruşunda kaleci Onurcan gole izin vermedi.

45+2. dakikada Kasımpaşa bir penaltı daha kazandı. Giresunspor ceza sahasında Eysseric'in şutunda topu engellemeye çalışan Hayrullah'ın müdahalesi sonrasında VAR'dan gelen uyarıyla hakem Hüseyin Göçek pozisyonu saha kenarında izledikten sonra penaltı kararı verdi.

45+4. dakikada penaltı atışını kullanan Aytaç Kara, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1

50. dakikada Ben Ounes Giresunspor karşısında skoru 4-1'e getirdi.

Maçın skorunu belirleyen golü 66. dakikada Aytaç Kara kaydetti ve Kasımpaşa maçı 5-1 kazandı.

Bu sonuçla Kasımpaşa 22 puanla 13. sıraya yükselirken, Giresunspor 21 puanla 16. sıraya geriledi.