Selçuk İnan Kasımpaşa kariyerine mağlubiyetle başladı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetti.

Mücadele, 2-1'lik Demir Grup Sivasspor üstünlüğüyle noktalandı. Kasımpaşa'nın başına geçen Selçuk İnan ligdeki ilk maçını kaybetmiş oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Dia Saba ve Gradel kaydetti.

Ev sahibi adına Ben Ouanes'in tek golü puan için yeterli olmadı.

Bu sonuçla puanını 14'e yükselten kırmızı-beyazlılar, maç fazlasıyla 16. sıraya yükseldi.

15 puanlı Kasımpaşa ise 15. basamakta kaldı.