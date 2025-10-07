Kasımpaşa'dan soruşturma açıklaması: Mehmet Fatih Saraç'ın kulübümüzle ilgisi yok

Kasımpaşa Spor Kulübü, Can Holding'e yönelik soruşturmada adı geçen Süper Lig ekibi Kasımpaşa Sportif A.Ş'nin Başkanı Mehmet Fatih Saraç'ın kulüple ilgisinin bulunmadığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten Başkan Hasan Hilmi Öksüz'ün imzasıyla konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FUTBOL ŞUBEMİZ 2011'DEN İTİBAREN AYRI FALİYET GÖSTERİYOR"

"Kasımpaşa; semtimizin güzide kulübü olup 2002-2003 sezonundan itibaren yönetimimizde bulunduğu süreçte 3. Lig'den Süper Lig'e yükselmesinde tüm semtle birlikte emek ve katkımız bulunmaktadır.

2011-2012 sezonundan itibaren yeni yapılanma sebebiyle Futbol Şubemiz, Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş bünyesinde Kasımpaşa A.Ş. olarak faaliyet göstermeye başlamış, Kasımpaşa Spor Kulübü ise amatör branşlarda faaliyetini sürdürmüş ve halen sürdürmektedir."

"FARKLI TÜZEL KİŞİLİKLERİZ"

"Kasımpaşa Spor Kulübü; Spor kulübü statüsünde amatör branşlarda faaliyet göstermekte olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada adı geçen Kasımpaşa Sportif Faaliyetler ile farklı tüzel kişiliklerdir.

Bu nedenle basın ve yayın kuruluşlarında soruşturma kapsamında adı geçen Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile kulübümüzün farklı tüzel kişilikler olduğu ve Kasımpaşa Spor Kulübü başkanı olarak adı geçen Mehmet Fatih Saraç'ın kulübümüzle ilgisi bulunmadığını kamuoyuna saygıyla duyururuz."