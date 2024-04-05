Kaşıntıları kesen mucize ortaya çıktı

Erkavim Yıldırım
Kaşıntıları kesen mucize ortaya çıktı
İnsanların korkulu rüyası olan kaşıntıları kesen gövem eriği ortaya çıktı.

Doğal ürünlerin sağlık üzerindeki faydaları, onları çağdaş tıbbi uygulamalar için cazip bir seçenek kılıyor.

Kaşıntı sorununa doğal bir çözüm olarak gövem eriği dikkat çekiyor.

Peki, gövem eriği tam olarak nedir?

Cehrigiller familyasına ait, 3 ile 5 metre arasında yüksekliğe ulaşabilen bir ağaç türüdür. Meyveleri koyu renkli ve oldukça etkilidir.

Tıbbi kullanımda, meyvelerinden elde edilen “Sirop de Nerprun” adlı şurup tercih edilir.

Halk arasında ise, bitkinin kök ve kabukları ev yapımı ilaçlar için kullanılır.

Faydalarına gelince…

Eğer 20 adet meyve tüketilirse, güçlü bir müshil etkisi göstererek kabızlığı önler ve kaşıntıları giderir.

Fakat, önerilen dozun üzerinde tüketilmemelidir; zira bu, şiddetli karın ağrılarına yol açabilir.

İlgili Haberler
Kalbin şifası olan otun faydaları göz doldurdu
Kutsal defne otunun mucize faydaları ortaya çıktı
Astım egzama bronşite iyi geliyor. İşte mucize otun faydaları...
Yabani keten otu nelere iyi geliyor? İşte faydaları...
Son Haberler
TRT dudak dudağa sevinci yakaladı. Vakıfbank'ın Sultanları neye uğradığını şaşırdı Spor
TRT dudak dudağa sevinci yakaladı. Vakıfbank'ın Sultanları neye uğradığını şaşırdı
Beşiktaş yeni sezon için ilk 2 transferini yaptı Spor
Beşiktaş yeni sezon için ilk 2 transferini yaptı
Ambalaj sektörü 2,2 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi Ekonomi
Ambalaj sektörü 2,2 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi
Biden’la görüşme sonrası İsrailli tugay komutanı görevden alındı. Yardım kuruluşu çalışanları öldürülmüştü Dünya
Biden’la görüşme sonrası İsrailli tugay komutanı görevden alındı. Yardım kuruluşu çalışanları öldürülmüştü
İsrail ajanlarına operasyon. 8 kişi yakalandı Gündem
İsrail ajanlarına operasyon. 8 kişi yakalandı
Sivrisinek kabusuna son verin! Pencere kenarına bir miktar koymanız yeterli Yaşam
Sivrisinek kabusuna son verin! Pencere kenarına bir miktar koymanız yeterli
Havacılık sektöründe çeyrek asırlık habercilik Gündem
Havacılık sektöründe çeyrek asırlık habercilik