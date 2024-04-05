Kaşıntıları kesen mucize ortaya çıktı

Doğal ürünlerin sağlık üzerindeki faydaları, onları çağdaş tıbbi uygulamalar için cazip bir seçenek kılıyor.

Kaşıntı sorununa doğal bir çözüm olarak gövem eriği dikkat çekiyor.

Peki, gövem eriği tam olarak nedir?

Cehrigiller familyasına ait, 3 ile 5 metre arasında yüksekliğe ulaşabilen bir ağaç türüdür. Meyveleri koyu renkli ve oldukça etkilidir.

Tıbbi kullanımda, meyvelerinden elde edilen “Sirop de Nerprun” adlı şurup tercih edilir.

Halk arasında ise, bitkinin kök ve kabukları ev yapımı ilaçlar için kullanılır.

Faydalarına gelince…

Eğer 20 adet meyve tüketilirse, güçlü bir müshil etkisi göstererek kabızlığı önler ve kaşıntıları giderir.

Fakat, önerilen dozun üzerinde tüketilmemelidir; zira bu, şiddetli karın ağrılarına yol açabilir.